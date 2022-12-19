Роспотребнадзор оценил вероятность ввода QR-кодов и ограничительных мер из-за гриппа

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В России не собираются вводить QR-коды из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

— Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Президент России Владимир Путин 14 декабря сообщил, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом в России растет на 35 процентов в неделю. Помимо этого, глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране. После этого Путин сообщил, что 13 декабря сделал прививку от гриппа и посоветовал коллегам последовать его примеру.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал две главные причины эпидемии гриппа в России. По его мнению, первая заключается в снятии антикоронавирусных ограничений, вторая кроется в иммунитете. Из-за отсутствия вируса гриппа в последние годы организм разучился его подавлять. При этом важно понимать, что вакцинация от гриппа по-прежнему эффективна. Дело в том, что прививка помогает иммунитету бороться с вирусом, но не является гарантией от заражения.