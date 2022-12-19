Путин наградит Пасечника и Пушилина орденами «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградит временно исполняющих обязанности глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника орденами «За заслуги перед Отечеством», церемония награждения состоится 20 декабря. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер, — говорится в сообщении.

Кроме того, почетного звания «Героя России» будут удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков. Звание «Мать героиня» присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

8 декабря в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда». В процессе мероприятия Путин вручил награды Героям России, среди которых были военнослужащие и космонавты.

До этого Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики и доставлял гуманитарные грузы. Глава государства отметил, что слово «волонтер» носит международный характер, а «доброволец» — чисто российское.