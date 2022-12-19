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КГХ: Городские службы продолжают очистку крыш домов от снега в Москве

Лейла Алиева

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КГХ: Городские службы продолжают очистку крыш домов от снега в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В течение светового дня столичные специалисты очищают крыши домов от снега. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы очищают от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействованы более 250 автоподъемников, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Места, где проводится очистка от снега, огорожены лентами и специальными заграждениями. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» горожан призвали быть внимательными и не заступать за ограждения.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что с 19 по 25 декабря в городе ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой, уточнил он.

Неделя начнется с мороза, который грянет в ночь на понедельник, 19 декабря. Так, в этот день температура упадет до минус 10–15 градусов.

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