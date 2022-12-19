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Politico: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение ЕС

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение ЕС
Фото: president.gov.ua

Отсутствие желания у президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с Россией приводит к тому, что у лидеров ЕС кончается терпение. Об этом пишет газета Politico в понедельник, 19 декабря.

— Зеленский своим настроем начал испытывать терпение европейских лидеров, — говорится в материале.

Президент США Джо Байден, отмечается в тексте, не раз подчеркивал, что не станет давить на Зеленского в вопросе, касающемся переговоров с Москвой. Но чтобы сдержать обещание, ему необходимо будет лоббировать европейских лидеров, резюмирует Politico.

До этого Зеленский сообщил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Он также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Москвой.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.

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