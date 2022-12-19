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В Германии выразили беспокойство из-за поездки Путина в Минск

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии выразили беспокойство из-за поездки Путина в Минск
Фото: Администрация президента РФ

Визит президента России Владимира Путина в Минск может изменить роль Белоруссии в спецоперации на Украине, что вызывает беспокойство. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

— Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня — думаю, впервые за три года — ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего — необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства, — сказал он.

Хебештрайт уточнил, что беспокойство связано с возможной сменой роли Белоруссии в спецоперации. На данный момент Берлин, добавил чиновник, видит поддержку Минска, которая по итогам встречи может лишь возрасти.

Несмотря на это, необходимо дождаться завершения визита Путина и лишь потом делать выводы, передает слова Хебештрайта РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения, согласно которым Владимир Путин в Минске планирует обсудить вопрос участия Белоруссии в специальной военной операции на Украине, являются глупыми и не соответствуют действительности.

Белоруссия Спецоперации Владимир Путин Германия
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