Автоэксперт Воротников оценил пригодность электромобилей для русской зимы

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Автоэксперт и блогер Антон Воротников рассказал, насколько электромобили состоятельны в условиях русской зимы.

По словам эксперта, для владельцев электрокаров русская зима — понятие растяжимое в зависимости от региона. Так, например, на севере морозы могут доходить до минус 50, а в центральной части России они в среднем составляют минус 10–15 градусов.

— Но в среднем зимой заряд снижается в два раза. И, конечно же, большое количество энергии тратится на обогрев и ледяную корку, — отметил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

В остальном электромобиль идентичен традиционному, в том числе в езде по зимним дорогам, пояснил он. Проблема в том, что в регионах слабо развиты зарядные станции, поэтому говорить о массовом захвате рынка электромобилями в ближайшие три года по всей России не приходится, считает Воротников.

Также стало известно, что госкорпорация «Росатом» примет участие в производстве электромобиля «Атом», передает издание argumenti.ru.

До этого газета FT сообщила, что из-за резкого подорожания стоимости топлива в текущем году стоимость владения электромобилем практически сравнялась, а в отдельных случаях даже стала меньше, чем машиной с ДВС.

Как отмечают эксперты, электромобили имеют более дорогой по сравнению со стоимостью ДВС аккумуляторный двигатель. Однако расходы на его эксплуатацию гораздо ниже за счет меньшей стоимости обслуживания и недорогие заправки.