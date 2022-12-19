Участники съезда молодежного движения выбрали название «Движение первых»

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

Подавляющим большинством голосов был выбран вариант «Движение первых» — за него проголосовали 760 человек. На втором месте оказалось название «Новое поколение», за которое отдали свои голоса 326 человек.

Итоги предыдущих голосований были отменены из-за несогласия делегатов. Очередной раунд голосования, как уточняется, состоялся в «Манеже», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Указ главы государства, как уточняется, вступил в силу с момента его подписания. Гуров родился в 1985 году, а с 2021 года он занимал должность замминистра науки и высшего образования России.