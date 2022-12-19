Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участники съезда молодежного движения выбрали название «Движение первых»

Евгений Белоусов
Общество
Участники съезда молодежного движения выбрали название «Движение первых»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

Подавляющим большинством голосов был выбран вариант «Движение первых» — за него проголосовали 760 человек. На втором месте оказалось название «Новое поколение», за которое отдали свои голоса 326 человек.

Итоги предыдущих голосований были отменены из-за несогласия делегатов. Очередной раунд голосования, как уточняется, состоялся в «Манеже», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Указ главы государства, как уточняется, вступил в силу с момента его подписания. Гуров родился в 1985 году, а с 2021 года он занимал должность замминистра науки и высшего образования России.

Мероприятия Молодежь Россия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Все мнения
О проекте