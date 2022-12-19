Путин рекомендовал властям нескольких регионов давать землю отличившимся в СВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому властям Подмосковья, Крыма и Севастополя рекомендуется безвозмездно предоставлять земельные участки отличившимся в спецоперации гражданам. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 19 декабря.

Право на получение участков будет предоставляться награжденным за заслуги военнослужащим и ветеранам боевых действий. Кроме того, претендовать на данную меру поддержки могут члены семьи военного, погибшего в процессе выполнения боевых задач.

Правительству РФ поручается обеспечить заключение соглашений между профильными структурами и властями указанных регионов. Документы должны предусматривать порядок взаимодействия при предоставлении земельных участков, отмечается на портале.

В ноябре Путин заявил, что все российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, — настоящие герои. По его словам, именно сами бойцы понимают и чувствуют, какой тяжелый труд они выполняют.