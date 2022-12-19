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МИД Венгрии: Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Евгений Белоусов
В мире
МИД Венгрии: Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Фото: Pixabay

Венгрия, Германия и еще семь стран Евросоюза выступили против лимита цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось, — объяснил он.

По словам венгерского министра, все проголосовавшие против страны, кроме Германии, являются малонаселенными. Поэтому им не удалось создать меньшинство для блокировки решения о потолке цен.

Тем не менее Венгрия продолжит настаивать на ошибочности введения потолка цен на газ и в дальнейшем, передает слова Сийярто РИА Новости.

Существует ли потолок цен на газ и могут ли его снизить, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

В феврале на Западе появилось выражение «мать всех санкций», означающее быстрое введение сокрушительных мер в отношении РФ. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, и Евросоюзу пришлось перейти к тактике санкционных пакетов, которые тоже не дали желаемого эффекта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Евросоюз (ЕС) Венгрия Россия Энергетика
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