Первый «Mos ТИМ-форум» по технологиям информационного моделирования прошел в Москве

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Первый «Mos ТИМ-форум» в честь применения технологий информационного моделирования (ТИМ) состоялся в столице. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Целью форума стала демонстрация уже реализованных в России ТИМ-проектов, а также обсуждение стратегии развития ТИМ в РФ.

— Мы уверены, что «Mos ТИМ-форум» станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации строительной отрасли и общения государственных заказчиков, застройщиков, вендоров программного обеспечения, сотрудников проектных институтов и генподрядных организаций, — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В 2020 году экспертизу прошли только три объекта с применением ТИМ, а в 2021 году — 21. В настоящее время уже 67 объектов с применением ТИМ готовы к прохождению экспертизы, при этом на стадии проведения строительно-монтажных работ — 15 объектов, и два объекта уже достигли стадии эксплуатации, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала года для бюджета столицы удалось сэкономить более 54 миллиардов рублей после экспертизы и совершенствования строительных проектов в рамках государственной экспертизы. Положительные заключения с начала года получили 877 проектов жилых домов, 181 объект транспортной инфраструктуры, 194 объекта метро и другие.