Более 45 большегрузов переместили эвакуаторы «Московского паркинга» на прошлой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На прошлой неделе эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 47 большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.

— На прошлой неделе эвакуаторы «Московского паркинга» и дорожный патруль ЦОДД усиленно помогали автомобилистам: в режиме 24/7 дежурили на трассах и вытягивали застрявшие авто, а еще разбирали последствия ДТП, — говорится в сообщении.

Кроме того, 543 грузовых и легковых автомобиля, попавших в трудную ситуацию на дороге, отбуксировал дорожный патруль. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» призвали водителей быть внимательными за рулем.

До этого в ЦОДД сообщили, что специалисты очистили основные столичные магистрали от снега и обработали их противогололедными реагентами.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что с 19 по 25 декабря в городе ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой, уточнил он.