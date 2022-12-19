Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 45 большегрузов переместили эвакуаторы «Московского паркинга» на прошлой неделе

Лейла Алиева
Город
Более 45 большегрузов переместили эвакуаторы «Московского паркинга» на прошлой неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На прошлой неделе эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 47 большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.

— На прошлой неделе эвакуаторы «Московского паркинга» и дорожный патруль ЦОДД усиленно помогали автомобилистам: в режиме 24/7 дежурили на трассах и вытягивали застрявшие авто, а еще разбирали последствия ДТП, — говорится в сообщении.

Кроме того, 543 грузовых и легковых автомобиля, попавших в трудную ситуацию на дороге, отбуксировал дорожный патруль. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» призвали водителей быть внимательными за рулем.

До этого в ЦОДД сообщили, что специалисты очистили основные столичные магистрали от снега и обработали их противогололедными реагентами.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что с 19 по 25 декабря в городе ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой, уточнил он.

Транспорт Автомобили Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте