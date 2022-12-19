Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В «Ростехе» заявили о росте производства ракетных комплексов «Искандер»

Александр Афонин
Общество
В «Ростехе» заявили о росте производства ракетных комплексов «Искандер»
Фото: shutterstock

Госкорпорация «Ростех» увеличила производство пусковых установок и боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил первый заместитель гендиректора компании Владимир Артяков.

— Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории. Это наш знаменитый «Искандер». Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно, — сказал представитель компании.

Производство боеприпасов и пусковых установок подрастает в разы, цитирует Артякова ТАСС.

В ноябре сообщалось, что Минобороны России поставило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По словам гендиректора СКБ Сергея Дядькина, работа над техническим перевооружением идет усиленно.

До этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений всех видов, а также военной техники в России вырос в несколько раз. Так, выпуск вооружений — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов — кратно увеличивается, подчеркнул он.

Оружие Производство Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте