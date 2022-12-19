В «Ростехе» заявили о росте производства ракетных комплексов «Искандер»

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Госкорпорация «Ростех» увеличила производство пусковых установок и боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил первый заместитель гендиректора компании Владимир Артяков.

— Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории. Это наш знаменитый «Искандер». Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно, — сказал представитель компании.

Производство боеприпасов и пусковых установок подрастает в разы, цитирует Артякова ТАСС.

В ноябре сообщалось, что Минобороны России поставило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По словам гендиректора СКБ Сергея Дядькина, работа над техническим перевооружением идет усиленно.

До этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений всех видов, а также военной техники в России вырос в несколько раз. Так, выпуск вооружений — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов — кратно увеличивается, подчеркнул он.