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В ООН заявили об отсутствии перспектив для переговоров между Россией и Украиной

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН заявили об отсутствии перспектив для переговоров между Россией и Украиной
Фото: twitter/RussiaUN

Для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в настоящее время нет особых перспектив. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

— Я неоптимистичен по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится, и, думаю, нам придется подождать момента, при котором серьезные мирные переговоры будут возможны, — отметил он.

По мнению генсека ООН, конфликт на Украине, возможно, будет завершен в следующем году, передает РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией об урегулировании конфликта. Заявление было сделано после сообщения ряда СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой.

По словам украинского лидера, для продолжения переговоров Украине необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, принесенные проведением спецоперации. Помимо этого, участникам конфликта необходимо «показать уважение» к Уставу ООН.

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