Пять человек арестовали в Тель-Авиве за незаконную выдачу паспортов россиянам

Фото: Pixabay

Полиция Тель-Авива арестовала пять человек по подозрению в выдаче россиянам постоянных израильских паспортов с целью обеспечения им свободного передвижения по миру. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

Уточняется, что среди арестованных оказались три сотрудника департамента народонаселения и иммиграции. Согласно расследованию, эти россияне имели право только на временные паспорта или транзитные документы, тогда как для получения постоянного паспорта они должны были проживать в пределах Израиля.

Однако на самом деле они прибывали в страну всего на несколько дней и не собирались в ней оставаться, используя паспорта для свободного передвижения по всему миру, передает Telegram-канал IZ.RU.

Бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов рассказал, что певица Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин*, перебравшиеся из России в Израиль, могут лишиться израильского гражданства.

Дело в том, что пара венчалась в церкви, а сам Галкин заявлял о принятии православия, что может стать причиной больших проблем для звездной пары.

*Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.