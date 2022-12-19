«Транспортную» елку установили у Театра Олега Табакова в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь, 5 Карта всех событий

«Транспортная» елка появилась у Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Театр — это огромный коллектив творческих, одаренных ребят, которые с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях транспортного комплекса. Мы за это им очень признательны. Хочется, чтобы сердца наполнялись новогодним чудесным настроением и все, что вы задумали, обязательно получилось, — отметил Ликсутов.

Такие же елки установили на Петровке, 38, на Киевской площади, у Третьяковской галереи и в Парке Горького. По словам худрука театра Владимира Машкова, елку у скульптурной композиции «Атом Солнца Олега Табакова» у здания театра открывают уже в четвертый раз. Это уже стало доброй традицией, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой.