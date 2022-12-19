В МТПП оценили создание нового производства автокомпонентов в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Создание нового производства автокомпонентов на юге города позволяет закрепить за столицей статус лидера в реализации сложных инвестиционных проектов. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов в понедельник, 19 декабря.

— Создание современного высокотехнологичного производства закрепляет за Москвой статус лидера в реализации сложных инвестиционных проектов. В данном случае в одной точке соединяются участок территории с хорошей логистикой, необходимые технические и энергетические мощности и кадровый потенциал, позволяющий обеспечить современное производство квалифицированными специалистами, — сказал эксперт.

Крутов отметил, что город уже долгое время занимается реализацией программы возрождения системы подготовки средних профессиональных кадров. По его словам, опыт Москвы свидетельствует об успешности работы в данном направлении.

Он добавил, что сегодня держится курс на технологический суверенитет в промышленном производстве. В подобных условиях открытие нового предприятия позволяет создать прочную основу для налоговых поступлений. Они в свою очередь помогут в реализации социальных обязательств Москвы.

Новое производство автокомпонентов занимается изготовлением кузовных деталей для легковых и коммерческих автомобилей. Поставки продукции завода осуществляются на предприятия по сборке автомобилей как в России, так и за рубежом.

Открытие нового завода по изготовлению автокомпонентов прошло 19 декабря при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Глава города подчеркнул, что новый объект станет основой для возрождения российского автопрома.