Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев назвал заявления Запада о переговорах по Украине запредельным цинизмом

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев назвал заявления Запада о переговорах по Украине запредельным цинизмом
Фото: Администрация президента РФ

Заявления западных лидеров о том, что Украина сама решит, стоить ли ей начинать диалог с Россией или нет, являются ложью и лицемерием. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет, — сказал политик.

Из этого следует, что данные заявления являются двуличием, ложью и «запредельным цинизмом», подчеркнул он. Британцам в свою очередь стоит вернуть Аргентине Мальвинские острова, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время являются бессмысленными, так как войска России расположены на территории страны.

Украина Дмитрий Медведев Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте