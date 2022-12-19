Медведев назвал заявления Запада о переговорах по Украине запредельным цинизмом

Фото: Администрация президента РФ

Заявления западных лидеров о том, что Украина сама решит, стоить ли ей начинать диалог с Россией или нет, являются ложью и лицемерием. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет, — сказал политик.

Из этого следует, что данные заявления являются двуличием, ложью и «запредельным цинизмом», подчеркнул он. Британцам в свою очередь стоит вернуть Аргентине Мальвинские острова, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время являются бессмысленными, так как войска России расположены на территории страны.