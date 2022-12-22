Канал ОТР подготовил праздничный новогодний эфир

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В праздничном новогоднем эфире Общественное телевидение России покажет много интересных программ и любимых кинохитов, поднимающих настроение, а также специальный развлекательный проект «Что осталось за кадром».

Для зрителей подготовили специальную новогоднюю развлекательную программу «Что осталось за кадром», которая начнется 31 декабря в 22:35 и продолжится после поздравления Президента России и боя курантов. Самый спортивный из журналистов канала Петр Кузнецов, одна из самых обаятельных и привлекательных ведущих Мария Карпова и актер Максим Меркулов, которого зрители узнают по голосу, расскажут любопытные истории о том, как создавались популярные и любимые всеми картины, такие как «Свадьба в Малиновке», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Ирония судьбы...», «Ну, погоди!» и другие, а также многое из того, что в них не вошло.

— Мы хотели сделать весёлую праздничную программу с песнями-танцами и при этом чтобы из нее зрители могли узнать что-то новое про старые добрые фильмы и мультики. Вот смотрят внимательные зрители любимый фильм «Карнавальная ночь» и удивляются, почему между главными героями нет ярких чувств. Ну, не могли же они не влюбиться! Оказывается, удалить любовную линию потребовала цензура, — отметил Петр Кузнецов.

В канун Нового года «ОТРажение. Детям» дарит зрителям специальный выпуск программы — он выйдет 31 декабря в 09:30. Его создадут сами школьники из разных регионов России.

Во время зимних каникул программа «ОТРажение. Детям» будет выходить ежедневно, со 2 по 8 января с 09:30.

В последний день года информационная программа телеканала традиционно подведет итоги 2022-го — зрители из разных регионов и эксперты вспомнят самые значимые события. 31 декабря выпуски программы «ОТРажение. Новый год» в 11:50, в 15:05 и в 19:00 будут полностью посвящены празднику, поднимут настроение и подготовят к встрече Нового года. По традиции в праздники телеканал порадует аудиторию специальным кинопоказом — лучшими художественными фильмами на любой вкус и настроение. В частности, 31 декабря выйдут проверенные временем комедии «Весёлые ребята», «Труффальдино из Бергамо», «Принцесса цирка», фантазийный мюзикл «31 июня» и другие.