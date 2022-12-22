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Вход на территорию Кремля через Боровицкие ворота откроется 23 декабря

Евгений Белоусов
Город
Вход на территорию Кремля через Боровицкие ворота откроется 23 декабря
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Боровицкие ворота московского Кремля откроются после реконструкции 23 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Музеев Кремля.

— Посетители, имеющие билеты в Оружейную палату, смогут воспользоваться новым современным пропускным комплексом, — говорится в сообщении.

Вновь открывшийся проход на территорию Кремля позволит гостям музеев более точно рассчитать и существенно сэкономить время, говорится в Telegram-канале «Музеи Московского Кремля».

14 декабря стало известно, что главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь, доставили в Кремль. Праздничному дереву 95 лет, его высота — 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров.

Елка росла вблизи подмосковной деревни Гряды, ее нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий решил измерить параметры красивого дерева, которые оказались соответствующими «кремлевским стандартам».

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