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Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в год Водяного Кролика

Лейла Алиева
Общество
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в год Водяного Кролика
Фото: shutterstock

Астролог Людмила Митрохина заявила, что только три знака зодиака смогут разбогатеть в год Водяного Кролика (Кота).

Стабильный доход и высокую прибыль принесет 2023 год Козерогам, а все средства они могут смело потратить на себя.

Разбогатеют в грядущем году и Водолеи. Представители этого знака испытают на себе соблазн спустить все накопленное на путешествия, покупки и приятные безделушки.

Весной озолотятся Весы. При этом астролог посоветовала им не тратить все сбережения до последней копейки, а приобрести недвижимость или вложить средства в инвестиции, пишет 7days.

До этого астрологи рассказали, каким знакам зодиака будет везти в следующем году. Так, Козероги смогут ощутить прилив сил и энергии уже в самом его начале, поэтому у них будет шанс свернуть горы на своем пути и достичь больших высот.

Также 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, а другие окажутся в центре головокружительных романов.

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