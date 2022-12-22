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Приметы и советы

ВЭБ предложил разрешить подросткам торговать на бирже

Евгений Белоусов
Экономика
ВЭБ предложил разрешить подросткам торговать на бирже
Фото: depositphotos

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ предложила в качестве эксперимента допустить подростков к торгам на бирже. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Соответствующее предложение госкорпорация обсуждает с участниками рынка, экспертами и регулятором — «Агентством стратегических инициатив», руководителем Центра частного права и секретарем Общественной палаты Лидией Михеевой, представителями НАУФОР, брокерами, — говорится в сообщении.

Госкорпорация предлагает несколько подходов к допуску инвесторов от 14 до 18 лет на биржу. Так, может быть создана «финансовая песочница», в которой объем зачисляемых средств будет ограничен некоторой суммой с возможностью ежегодного пополнения.

Кроме того, при таком подходе до 18 лет выводить средства будет нельзя за исключением некоторых случаев. Сами операции будут освобождены от обложения НДФЛ, передает РИА Новости.

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