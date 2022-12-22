Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитики выяснили главные страхи россиян на 2023 год

Лейла Алиева
Общество
Аналитики выяснили главные страхи россиян на 2023 год
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 30 процентов жителей России боятся инфляции и роста цен в новом году. Об этом свидетельствуют данные исследования Страхового дома ВСК и аналитического центра НАФИ.

— Неудивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов, — отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового дома ВСК Максим Грушко.

Так, 27 процентов респондентов боятся падения доходов и тяжелой болезни, 20 процентов — новой пандемии. Среди других ответов — дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств.

Примерно 74 процента опрошенных уверены, что 2023 год принесет им больше хороших событий. Около 44 процентов респондентов считают, что плохого и хорошего в жизни будет поровну, сообщает Lenta.ru.

До этого стало известно, что 42 процента граждан России думают о смене профессии в 2023 году. Среди основных причин переквалификации участники опроса выделили: 62 процента — хотели бы более высокую и стабильную зарплату, 37 процентов — ищут более востребованную специальность, 16 процентов — хотели бы решать более интересные задачи.

Опросы Россия страхи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте