Аналитики выяснили главные страхи россиян на 2023 год

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Около 30 процентов жителей России боятся инфляции и роста цен в новом году. Об этом свидетельствуют данные исследования Страхового дома ВСК и аналитического центра НАФИ.

— Неудивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов, — отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового дома ВСК Максим Грушко.

Так, 27 процентов респондентов боятся падения доходов и тяжелой болезни, 20 процентов — новой пандемии. Среди других ответов — дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств.

Примерно 74 процента опрошенных уверены, что 2023 год принесет им больше хороших событий. Около 44 процентов респондентов считают, что плохого и хорошего в жизни будет поровну, сообщает Lenta.ru.

До этого стало известно, что 42 процента граждан России думают о смене профессии в 2023 году. Среди основных причин переквалификации участники опроса выделили: 62 процента — хотели бы более высокую и стабильную зарплату, 37 процентов — ищут более востребованную специальность, 16 процентов — хотели бы решать более интересные задачи.