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Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России

Евгений Жуков
Общество
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин поручил выстроить систему поддержки молодежи по всей стране. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, — отметил российский лидер.

Глава государства также добавил, что сегодняшняя молодежь должна иметь возможность получать качественное образование, чтобы в дальнейшем получить хорошую работу.

Путин также пояснил, что молодые люди должны чувствовать заботу со стороны государства при рождении детей и при приобретении жилья, передает официальный сайт Кремля.

В России предложили значительно упростить трудоустройство подростков старше 14 лет. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения депутатов и чем могут быть полезны такие изменения.

Новый законопроект предполагает, что для заключения трудового договора детям в возрасте от 14 до 18 лет не понадобится получать согласие органов опеки — будет достаточно разрешения одного из родителей.

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