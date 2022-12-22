Путин заявил, что Россия достигнет всех поставленных целей

Фото: Администрация президента РФ

Россия чувствует себя уверенно, все поставленные цели будут достигнуты. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

— В целом мы чувствуем себя уверенно. И у меня нет никаких сомнений, что все, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто, — сказал глава государства.

Правительство России, подчеркнул он, не испытывает каких-либо озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее. Путин также отметил, что надежды западных стран на крах российской экономики не оправдались, передает РИА Новости.

До этого Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией собственной экономики и страны в целом. По его словам, подобные решения могут негативно сказаться на многих отраслях жизни государства.

15 декабря глава государства заявил, что ожидания западных стран о том, что под санкционным давлением экономика страны разрушится, не оправдались. Он подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе ЦБ, правительства и субъектов федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.