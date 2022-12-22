«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до утра 24 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Московском регионе до утра 24 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 11:00 24 декабря. Сильная гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды. После недавних снегопадов в Москве выпало около 30 сантиметров снега, однако спустя три дня город уже практически очищен от осадков.

22 декабря в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, когда в Московском регионе закончится оттепель и похолодает. По его словам, похолодание на 5–7 градусов ожидается в столичном регионе 26 декабря, а до этого будет наблюдаться оттепель.