Делегация Румынии посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле

Фото: shutterstock

Молдавские пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

— Делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы, — рассказал пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

Во время проверки пограничники обнаружили, что автомобиль делегации занесен итальянскими властями в реестр угнанных. После этого автомобиль конфисковали, однако представили делегации заявили, что не знали об угоне и розыске транспорта.

До этого эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие» сообщили, что число угнанных машин в этом году не увеличилось вопреки ожиданиям. Российские автоугонщики также показали постоянство в выборе марок автомобилей, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским производителям.