Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Делегация Румынии посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле

Лейла Алиева
В мире
Делегация Румынии посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле
Фото: shutterstock

Молдавские пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

— Делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы, — рассказал пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

Во время проверки пограничники обнаружили, что автомобиль делегации занесен итальянскими властями в реестр угнанных. После этого автомобиль конфисковали, однако представили делегации заявили, что не знали об угоне и розыске транспорта.

До этого эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие» сообщили, что число угнанных машин в этом году не увеличилось вопреки ожиданиям. Российские автоугонщики также показали постоянство в выборе марок автомобилей, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским производителям.

Автомобили Румыния Италия Молдавия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте