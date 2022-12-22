ЕС согласовал создание механизма коррекции рынка газа с лимитом цены

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Евросоюз (ЕС) окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Совете ЕС.

— Совет официально принял регулирование, формирующее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен, — передает сообщение РИА Новости.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ: с 15 февраля 2023 года максимальная стоимость топлива составит 180 евро за мегаватт-час. Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергетических ресурсах. В настоящее время наблюдается «закат Европы», подчеркнул он.

По его словам, Европа сама себя наказала, когда установила потолок цен на газ и нефть из РФ. Теперь, по мнению Володина, европейские страны будут покупать ресурсы по гораздо более высоким ценам.