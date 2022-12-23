Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Армия России уничтожила более 80 солдат ВСУ в Артемовске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Армия России уничтожила более 80 солдат ВСУ в Артемовске
Фото: depositphotos

Вооруженные силы России уничтожили более 80 солдат ВСУ при ударе по опорным пунктам противника у Артемовска. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, — рассказал он.

По словам Конашенкова, также ВС РФ удалось в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное ДНР уничтожить до 45 солдат противника, передает Telegram-канал «Минобороны России».

22 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов.

23 декабря командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе города Артемовска идут самые напряженные бои, власти Украины осознают, что его придется оставить. Он также отметил, что подразделения ВСУ уже сдают некоторые населенные пункты в данном районе, «которыми хвастались ранее».

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте