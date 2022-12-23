Фото: Администрация президента РФ

Политика президента России Владимира Путина способствует тому, что на сегодняшний день страна обладает всеми необходимыми ресурсами по достижению своих целей. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что озвученная Путиным тактика по совершенствованию армии свидетельствует о том, что страна «не будет истощена», в отличие от государств Запада. Эксперт также уточнил, что руководство США «опустошило все склады» из-за оказания помощи ВСУ.

Помимо этого, Риттер положительно отнесся к решениям Путина на фоне нарастающей агрессии со стороны Североатлантического альянса.

22 декабря Путин заявил, что решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие», уточнил он.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит — решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.