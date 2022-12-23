Участок Сыромятнического проезда закроют на год с 26 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Сыромятнический проезд Карта всех событий

Участок Сыромятнического проезда будет закрыт с 26 декабря 2022 года по 23 декабря 2023 года. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Также для движения будет недоступна одна полоса на участке улицы Земляной Вал, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Оперативно

Уточняется, что ограничения связаны с проведением на этих участках строительных работ, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В период с 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года будет ограничено движение на двух полосах участка улицы Дмитрия Ульянова. Так, в районе дома 5а по улице Дмитрия Ульянова будет заблокирована одна полоса.

С 24 декабря в различных частях Москвы появятся новые остановки общественного транспорта. Для маршрута № 938 добавится остановка «Кинотеатр Ашхабад» на Чертановской улице в сторону метро «Южная», для всех маршрутов остановка перенесется на 90 метров.

При этом маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».