Астролог назвала знак зодиака, представители которого разбогатеют в январе

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Новолуние 23 декабря способно привнести в жизнь множество кардинальных изменений. Однако есть настоящий любимчик фортуны, которого ждет настоящий успех, утверждает астролог Людмила Митрохина.

По ее словам, это представители знака зодиака Рыбы. Именно им после новолуния поступит выгодное предложение, которое поможет существенно увеличить их сбережения.

Происходящее вокруг может вначале показаться Рыбам какой-то аферой, но звезды предлагают им рискнуть и начать получать прибыль уже в январе. А со временем успехи рожденных под знаком Рыб будут только увеличиваться, как и прибыль, передает 7days.

До этого астрологи сообщили, что новый, 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие окажутся в центре головокружительных романов.

Так, для Овнов 2023 год — время для решительных действий. Нужно перестать откладывать на потом серьезные дела. Стоит предложить своей второй половинке перейти на новый уровень отношений и не бояться ответственности.