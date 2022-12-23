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Bank of Georgia стал принудительно закрывать счета граждан России

Евгений Белоусов
В мире
Bank of Georgia стал принудительно закрывать счета граждан России
Фото: Unsplash

Крупнейший грузинский банк Bank of Georgia (BOG) подтвердил информацию о принудительном закрытии части счетов своих клиентов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил представитель кредитной организации.

Тем не менее он отказался объяснить причину или хотя бы назвать критерии, по которым банк предложил части владельцев обнулить их счета, сославшись на «внутреннюю политику» и предписание Национального банка Грузии.

Согласно этому предписанию, коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин. Сообщалось, что десятки клиентов банка из России и Белоруссии получили сообщения о принудительном закрытии их счетов.

Однако представитель BOG подчеркнул, что подобные решения касались определенной категории клиентов вне зависимости от их гражданства, передает «Коммерсантъ».

Платежные системы Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с российскими банками. Однако открыть счет возможно и в других странах.

«Вечерняя Москва» выяснила, где россияне могут получить карту иностранного банка и какие документы для этого необходимы. Так называемые карточные туры можно приобрести через сайты туристических компаний, стоимость такого турне зависит от оператора.

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