Полиция начала разгонять курдов в Париже светошумовыми гранатами

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Стычки курдов с полицейскими в Париже после смертельного инцидента со стрельбой усилились.

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять их при помощи шумовых гранат. Стихийный митинг курдской общины Парижа перерос в стычки с полицией, которая также применила слезоточивый газ для разгона толпы, передает РИА Новости.

До этого недалеко от курдского центра на парижской улице д'Ангьен открыл стрельбу 60-летний мужчина. По последним данным, при инциденте погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. После этого курдская община обвинила в произошедшем Турцию, а протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, а также закидывать полицию камнями и бутылками.