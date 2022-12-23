День энергетика отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

День энергетика отметят в Музее городского хозяйства Москвы 24 и 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 23 декабря.

Так, в субботу, 24 декабря, для всех желающих проведут тематическую экскурсию «Как работает ТЭЦ», где гости узнают, как устроены данные объекты критической инфраструктуры и как с их помощью город снабжается теплом и электричеством.

При этом в воскресенье, 25 декабря, организаторы проведут лекцию об истории электрификации столицы. В этот же день на лекции «Что такое ГОЭЛРО?» эксперты расскажут о масштабном проекте электрификации России, который был реализован более века назад.

Помимо этого, для самых юных гостей пройдут мастер-классы по изготовлению световых домиков, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что на территории сквера Московских Энергетиков на улице Вавилова открыли первый в столице памятник работникам электросетевой отрасли. Композиция «Слава московским энергетикам» создана выдающимся скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.