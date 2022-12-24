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Джеймс Кэмерон сообщил о съемках нескольких сцен для следующих частей «Аватара»

Лейла Алиева
Общество
Джеймс Кэмерон сообщил о съемках нескольких сцен для следующих частей «Аватара»
Кадр из фильма «Аватар» / 2009 год

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон уже снял несколько сцен для третьей и четвертой частей «Аватара». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам режиссера, он хотел запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте, для этого режиссер снял их во время работы над картиной «Аватар: Путь воды».

Трейлер нового фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» появился в Сети 2 ноября. В картине снялись Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и другие. Согласно сюжету, действие второй части фильма разворачивается спустя более десяти лет после событий первой картины. В прокат фильм вышел 14 декабря.

C 22 декабря в некоторых кинотеатрах РФ начался предпоказ одной из самых долгожданных мировых премьер — «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы уже сегодня можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».

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