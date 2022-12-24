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Спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика «Азова», готовившего теракты

Лейла Алиева
Происшествия
Спецслужбы ЛНР задержали бывшего боевика «Азова», готовившего теракты
Фото: shutterstock

Бывшего боевика украинского нацбатальона «Азов»*, который планировал совершить серию терактов, задержали в ЛНР. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации «Азов», — рассказал он.

Уточняется, что мужчина собирал данные о местах расположения российских военных, а также сведения о чиновниках городских и районных администраций, которые были освобождены в рамках спецоперации.

Во время задержания у мужчины нашли самодельное взрывное устройство, а также средства дистанционного инициирования. Специалисты ликвидировали устройство на месте. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, пишет РИА Новости.

Еще один теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ 10 ноября в Екатеринбурге. В рамках совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки был задержан 47-летний россиянин, который собирался устроить теракт в здании военкомата Кировского района.

*Запрещенная в России террористическая организация.

ЛНР Терроризм Задержания
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