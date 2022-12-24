Дептранс предупредил водителей о гололедице на дорогах Москвы в субботу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице в субботу, 24 февраля, на дорогах образуется сильный гололед, водителям следует быть осторожнее за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сегодня с 19:00 в Москве ожидается похолодание. В городе может образоваться сильный гололед, это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При этом следует избегать резких маневров на дорогах.

В последнюю неделю этого года в Москве будет переменчивая погода, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также гололедица. При этом в конце декабря настанет оттепель, рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.