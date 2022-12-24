Москвичей предупредили о похолодании и сильной гололедице вечером 24 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вечером в субботу в столице произойдет существенное похолодание, что поспособствует образованию гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 24 декабря.

По данным ведомства, в субботу вечером синоптики прогнозируют падение температуры с 0 до минус 11 градусов по Цельсию. Из-за этого растаявшая масса снега стремительно превратится в лед.

В связи с этими обстоятельствами Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» призвал жителей столицы быть внимательными и аккуратными на улицах, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ведомстве заверили, что городские службы уже проводят регламентные работы, соответствующие грядущим погодным изменениям.

В последнюю неделю этого года в Москве будет переменчивая погода, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также гололедица. При этом в конце декабря настанет оттепель, рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также травматолог Илья Лебедев в беседе с «ВМ» объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду.