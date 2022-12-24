Новогодние подарки доставят родственникам мобилизованных москвичей до 30 декабря

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Женам и родителям мобилизованных москвичей доставят подарки к новогоднему столу до 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Сотрудники кол-центра заранее узнают удобные дату и время доставки, чтобы отдать подарочные наборы. При этом родственники мобилизованных москвичей, с которыми не связались специалисты, могут сами позвонить в Центр поддержки мобилизованных, чтобы получить свой подарок. Его вручит социальный помощник.

Для детей мобилизованных подготовили сладости и билеты на новогодние представления.

— Дети получают свои подарки от представителей молодежного совета Комплекса социального развития Москвы, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, — говорится в сообщении.

Для ребят устраивают целое мини-представление.

23 декабря сообщалось, что москвичи отправили подарки участникам СВО и жителям новых регионов России. Так, например, из ресурсного центра «Мосволонтер» было отправлено 35 тысяч подарков. От комплекса социального развития столицы участники СВО получат свыше 8,5 тысячи теплых вязаных вещей.