Павильон в парке технических видов спорта на юго-востоке Москвы выставили на торги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, парк Технических видов спорта Карта всех событий

Столичные бизнесмены могут поучаствовать в торгах за павильон в парке технических видов спорта на юго-востоке Москвы.

В помещении, которое будет сдано в аренду наиболее заинтересованному предпринимателю, предполагается продавать мотоциклетную и автомобильную экипировку. Площадь павильона составляет 64,4 квадратного метра. Здание расположено недалеко от трасс для мотокросса, картинга, велосипедных и автомобильных гонок.

Как сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, заявиться на торги можно будет до 27 декабря, а открытый аукцион состоится 29 декабря. Победитель сможет осуществлять торговлю в павильоне в течение трех лет после заключения договора, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Парк технических видов спорта расположен в Печатниках, на берегу Москвы-реки. Трассы находятся достаточно далеко от жилых домов, чтобы не мешать горожанам, но все еще в черте города, что поможет посетителям быстрее добираться до него. Недавно участникам программы «Активный гражданин» предложили выбрать название для объекта.