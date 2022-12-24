19FortyFive: Слова Путина о финансировании армии стали поворотным моментом спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о финансировании Вооруженных сил РФ можно считать поворотным моментом в стратегии Москвы в рамках проводимой специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в издании 19FortyFive.

В материале отметили выступление главы российского государства по поводу развертывания межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в качестве гарантии безопасности и сохранения суверенитета страны.

Автор статьи Джек Бакби считает, что сделанное Путиным заявление на этой неделе «можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины».

Помимо этого, 19FortyFive напомнило слова российского лидера о том, что «Сармат» на сегодняшний день уже готовится к своему первому «боевому дежурству». Данное оружие, по словам Путина, предназначено в качестве контрмеры против агрессии Североатлантического альянса.

Также президент России подчеркнул, что сегодня не существует никаких ограничений по финансированию российской армии.

— Страна дает армии все, что просят, — процитировал слова Путина автор статьи.

Накануне российский лидер посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле.