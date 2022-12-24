Стало известно о последних днях боровшегося с раком Александра Пономаренко

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Музыкант и участник знаменитого юмористического дуэта Александр Пономаренко узнал о страшном диагнозе полтора года назад. С помощью официальной медицины победить недуг не удавалось, поэтому артист обратился к народным методам.

После нескольких курсов химиотерапии врачи поняли — лечение не помогает пациенту. Поэтому Пономаренко и его близкие решили искать помощи у народных целителей и знахарей. Так, друзья посоветовали артисту известную травницу — женщина по имени Валентина вызвалась помочь, но попросила предоплату в 100 тысяч рублей.

Однако из-за того что Валентина живет далеко, встретиться очно с ней не получилось, поэтому она показала по видеосвязи, что именно нужно заваривать. Сперва получившийся напиток не оказывал никакого воздействия, но травница настаивала на его целебных свойствах, поэтому рекомендовала пить дальше.

Однажды Александр потерял сознание, после чего оказался в реанимации. Специалисты были в ужасе. По их словам, «от этих трав даже здоровый человек может умереть».

Несмотря на это, артист все равно настаивал на том, чтобы заплатить женщине, поскольку «она свою работу сделала». Однако его брат Валерий Пономаренко наотрез отказался от дальнейших выплат и потребовал вернуть предоплату.

Сама же Валентина говорит, что сделала все возможное. По ее словам, она имеет большой стаж в этом деле и многолетнюю практику, о чем свидетельствуют множественные награды, дипломы и сертификаты. Однако и она все-таки призналась в своем бессилии.

— Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите? — заявила травница.

Валерий Пономаренко сообщил, что женщина уже вернула деньги, но призвал публику внимательнее относиться к подобным «специалистам». Также он рассказал, как их директору звонили из некой московской клиники и предлагали услуги профильного специалиста за ту же сумму, что брала Валентина.

В профилактический курс входили пять сеансов, а также несертифицированный препарат, два укола которым обошлись бы в полтора миллиона рублей. «Хуже от них не будет», — заявила девушка на том конце провода.

Валерий рассказал, что Александра пытались направить на лечение в Израиль, но из клиники пришел отказ, передает Starhit.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря.

Коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.