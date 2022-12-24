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Фотовыставка «Спасатели» открылась в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Фотовыставка «Спасатели» открылась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

МЧС России представило фотовыставку «Спасатели» в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 23 декабря.

Открытие новой экспозиции состоялось в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря. Выставка будет работать до 30 декабря. Вход на нее свободный.

Мероприятие посвящено ежедневному труду тех, кто работает в системе МЧС России. В ведомстве несут службу специалисты разных профессий, среди которых пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, пилоты и многие другие, кто главным делом своей жизни избрал спасение людей.

Выставка предлагает познакомиться с работой подразделений ведомства.

В торжественной обстановке экспозицию открыл заместитель главы МЧС России — главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

До этого сообщалось, что семейные реликвии советского маршала Ивана Конева представили в Музее Победы в рамках выставки, посвященной 125-летию полководца.

МЧС Москва Выставки Музей Победы
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