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Сальдо назвал «отвратительной провокацией» обстрел Херсона со стороны ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сальдо назвал «отвратительной провокацией» обстрел Херсона со стороны ВСУ
Фото: vk.com/vga_kherson

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал провокацией удар, нанесенный в субботу, 24 декабря, по Херсону украинскими военнослужащими и повлекший гибель мирных жителей.

— Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз — и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений, — заявил глава региона.

Сальдо также отметил, что характер разрушений говорит о том, что огонь велся блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города. По словам политика, подобные нанесения ударов являются «отвратительной провокацией», с помощью которых совершаются попытки обвинить российскую армию.

Также Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные херсонцев «не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой» на линии соприкосновения в Донбассе, а теперь и уничтожают минометным огнем. В произошедшем инциденте Сальдо обвинил киевские власти.

До этого стало известно, что подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в Белгородской области.

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