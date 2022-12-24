Городские службы Москвы приступили к противогололедной обработке улиц

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Городские службы Москвы проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Там также сообщили, что в ближайшее время температура воздуха понизится до отрицательных показателей, что будет способствовать образованию гололедицы.

— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

Также травматолог Илья Лебедев в беседе с «ВМ» объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду.