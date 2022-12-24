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NI: Израиль опасается поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»

Евгений Жуков
В мире
NI: Израиль опасается поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Фото: Avichai Socher / CC BY-SA 3.0

Российская Федерация способна перехватить и изучить израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», поэтому Тель-Авив не будет передавать их украинской стороне и не последует примеру Белого дома по передаче вооружения Киеву. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал бригадный генерал Яков Нагель в статье для издания National Interest.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Тель-Авив и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО названными системами, производство которых требует определенного времени.

Помимо этого, обучение персонала, способного управлять таким сложным оборудованием, — это длительный процесс, поэтому украинскому правительству не стоит ожидать быстрого результата от приобретения «Железного купола». По словам офицера, Израиль не планирует портить отношения с Россией решением об отправке вооружения на Украину.

До этого экс-офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов поставит Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, неспособную сбивать современные ракеты.

Украина Оружие Россия Израиль
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