Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского. В народном календаре дата получила названия: Трифонов день, Трифон, Стефан, заря в рукавицах.

В древние времена Трифона считали покровителем морей и моряков, поэтому именно ему молились члены экипажа, когда их настигала опасность в море. Именно поэтому на Трифонов день те, кто работают в море, ходят в церковь, чтобы попросить милости Трифона и помощи в работе.

По народным верованиям, на Трифона начинает сдаваться нечистая сила. Она отступает под натиском солнечных лучей.

Победить нечисть помогают солнцу его слуги — зори. Народ очень хотел, чтобы солнечные лучи поскорее справились с зимней стужей. Для этого рано утром они выносили горящие угли и высыпали их на снег: считалось, что это поможет отогнать злых духов.

Приметы погоды:

Погода 28 декабря указывает, какой она будет в марте.

Синички поутру сильно чирикают — к похолоданию.

Кошка в дом просится — к морозу.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Кто может просить о помощи в беде 28 декабря

Именины отмечают: Степан, Павел, Александр, Василий, Иларион, Сусанна.