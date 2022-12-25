Народный календарь. Кто может просить о помощи в беде 28 декабря
Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского. В народном календаре дата получила названия: Трифонов день, Трифон, Стефан, заря в рукавицах.
В древние времена Трифона считали покровителем морей и моряков, поэтому именно ему молились члены экипажа, когда их настигала опасность в море. Именно поэтому на Трифонов день те, кто работают в море, ходят в церковь, чтобы попросить милости Трифона и помощи в работе.
По народным верованиям, на Трифона начинает сдаваться нечистая сила. Она отступает под натиском солнечных лучей.
Победить нечисть помогают солнцу его слуги — зори. Народ очень хотел, чтобы солнечные лучи поскорее справились с зимней стужей. Для этого рано утром они выносили горящие угли и высыпали их на снег: считалось, что это поможет отогнать злых духов.
Приметы погоды:
Погода 28 декабря указывает, какой она будет в марте.
Синички поутру сильно чирикают — к похолоданию.
Кошка в дом просится — к морозу.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Степан, Павел, Александр, Василий, Иларион, Сусанна.