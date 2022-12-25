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Читатели портала 9to5google назвали лучшие смартфоны 2022 года

Юлия Курганова
Общество
Читатели портала 9to5google назвали лучшие смартфоны 2022 года
Фото: Depositphotos

Портал 9to5google назвал лучшие Android-смартфоны этого года по версии читателей. Победа досталась гаджету Google Pixel 7 Pro.

Лучшим его признали 40 процентов участников опроса. Портал назвал выбор читателей достойным, так как инженеры Google взяли за основу прошлогодний Pixel 6 Pro и исправили в новинке недостатки.

Второе место занял Google Pixel 7 — за него проголосовали 18 процентов читателей. Среди преимуществ устройства отмечается низкая цена по сравнению с Pro-моделью и схожее с более дорогой версией «железо».

Третье место с 10 процентами голосов досталось Samsung Galaxy S22 Ultra. Его оценили за один из лучших на рынке дисплеев и функциональный стилус S Pen.

Бюджетный Google Pixel 6a оказался на четвертом месте — его предпочли 6,5 процента опрошенных. Смартфон похвалили за высокую для бюджетного устройства производительность, высокое качество съемки и гарантированную пятилетнюю поддержку ПО со стороны Google.

Замкнул топ-5 прозрачный смартфон Nothing Phone, за который проголосовали 6,3 процента читателей. Гаджет оценили за оригинальный дизайн с подсветкой Glyph Interface, которая позволяет ему выделяться на фоне конкурентов.

Киберэксперт Сергей Кузменко рассказал об опасности использования устаревших смартфонов. По его словам, в случае прекращения поддержки смартфона со стороны производителя устройством все равно можно пользоваться, однако риск взлома станет выше.

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