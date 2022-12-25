Диетолог Бронникова раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой

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Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран — прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D. Об этом сообщила руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.

Она предупредила, что это не является поводом бездумно поглощать его капсулами, так как это может быть опасно.

— Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять, — рассказала эксперт.

Бронникова отметила, что зимой большинству россиян не хватает витаминов А, С и группы В. Но и здесь стоит разнообразить и сделать полезным питание, чем увлекаться всевозможными БАДами. Например, обычное тушеное мясо с овощами даст не меньше пользы, сообщила диетолог агентству «Прайм».

Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей человеческого организма. Он пояснил, что дефицит витамина С может приводить к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.