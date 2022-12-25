Newsweek: Украина еще не скоро сможет воспользоваться американскими ЗРК Patriot

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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, отправленные на Украину из Соединенных Штатов, еще не скоро будут использовать ВСУ. Об этом сообщило издание Newsweek.

Генерал США в отставке Марк Хертлинг высказался, что военным на Украине нужны «месяцы обучения, необходимые для старта эксплуатации ЗРК Patriot». Также он отметил, что данное оружие не сможет защитить всю территорию Украины.

— ЗРК Patriot не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, — пояснил генерал.

Политический аналитик института Катона Джордан Коэн предположил, что обучение по использованию и ремонту этих комплексов может занять год.

— Доставка этого комплекса и обучение займет много месяцев из-за ограниченных поставок, а также стоимости. Я не уверен, что им начнут пользоваться до конца весны 2023 года, — сказал он.

США поставит Украине устаревшую версию ЗРК Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Об этом сообщил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.